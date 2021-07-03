هاشتاج "قاعدة 3 يوليو" يتصدر تويتر.. ومغردون:"الإمارات ومصر يد واحدة"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “#قاعدة_3_يوليو_البحرية”، وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:"#الإمارات_ومصر_يد_واحدة من #الامارات : كلنا في صف #مصر و معها دائماً #تحيا_مصر بكل عزة و قوة ..حفظ الله مصر و رئيسها و شعبها و نصّر الله جيشها وأدام الله عليها أمنها و أمانها و زادها قوة و رفعة ..إفتتاح #قاعدة_3_يوليو_البحرية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلتحيا مصر #قاعدة_3_يوليو_البحرية".

وأضاف آخر:"الشيخ #محمد_بن_زايد يشارك الرئيس المصري في تسليم قادة الوحدات البحرية المنضمة حديثاً اعلام وحداتهم البحرية في افتتاح قاعدة 3 يوليو #تحيا_مصر #قاعدة_3_يوليو_البحرية".



و علق آخر:"لفت انتباهي كلمة العميد ياسر وهبه بافتتاح #قاعدة_3_يوليو_البحرية أحيانا تأتي الرياح بما تشتهي السفن لكن على السفن أن لا تأمن غضبة الرياح ورياح مصر رياح رشيدة لا تثور ولا تنتفض إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري والعربي ورياح الجيش المصري تتحول إلى أعاصير لا تبقي ولا تذر".

قاعدة 3 يوليو

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر بحضور عدد من القيادات الهامة بوزارة الدفاع المصرية وعدد من الأشقاء العرب .

و قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وبدأت مراسم افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بحضور الرئيس السيسي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.