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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. رواد "تويتر" يتفاعلون مع هاشتاج إنجازات مصر السيسي

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح قاعدة ٣ يوليو البحرية

تصدر هاشتاج‏ ‎#انجازات_مصر_السيسي، قائمة ترند تويتر فى مصر بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.


وجاءت الاحتفالات بمئات التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي:


افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل  قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية. 

وستكون قاعدة 3 يوليو  نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

والقاعدة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال إنضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

والقاعدة تم إنشائها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط ، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط . 

قاعدة ٣ يوليو البحرية

= مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع 

= تشمل على 74 منشأة إضافة إلى مهبط طائرات 

= يوجد بها عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات 

= تمتلك رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 متر 

= يوجد بها أرصفة تجارية بطول 2200 متر وعمق 17 متر

= برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 متر وحاجزين للأمواج بطول 3650 متر  

= يوجد بها عمارات سكنية وميس للضباط و 5 مبانى للإعاشة 

= تشمل القاعدة على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع ل 700 زائر 

= يوجد بها مجمع للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف يسع 600 فرد

= يوجد مبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة  ومسجد بمساحة 1100 متر ة

= تحتوي على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية وبوابات بموانع قوية

= الهدف من إنشاء القاعدة لمواجهة التهديدات والعدائيات على الإتجاه الإستراتيجى الغربى 

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بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. رواد "تويتر" يتفاعلون مع هاشتاج إنجازات مصر السيسي

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