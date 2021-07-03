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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في أحداث مسجد الفتح

محاكمة
محاكمة

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 13 متهماً بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".

جنايات القاهرة.. تأجيل اعادة اجراءات محاكمة ٢٠ متهما في فض رابعة

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و٤٦ آخرين لـ ١ أغسطس

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جرائم تدنيس جامع الفتح

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

الدائرة الثانية إرهاب محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة قسم شرطة الأزبكية

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