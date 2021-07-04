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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة محمد رمضان.. أحمد التهامي: أنا البطل اللي نفسك تقلده

احمد التهامي
احمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وكتب أحمد التهامي علي الصورة جزءا من أغنية محمد رمضان قائلا: "تقريبا كده أنا البطل اللي نفسك تقلده".

 

يذكر أن أحمد التهامي شارك خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسلين هما "فارس بلا جواز" للفنان مصطفى قمر، والذي دارت أحداثه حول شاب يبحث عن فتاة للزواج منها، بناءً على وصية جده، الذي منع أن يأخذ حفيده نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه دون أن يتزوج، مما جعل الأحداث تنقلب رأسًا على عقب.


"فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، ندى موسى، محمد ثروت، سليمان عيد، بشرى، شيري عادل، راندا عبد السلام، مصطفى حمزة، محمد مغاوري، ديما بياعة، وحمادة بركات، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.


وشارك التهامي في مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية المشوقة الـ 15 حلقة، ودارت أحداثه حول شخص يدعى "مختار" الذي جسده الفنان علي ربيع، وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان "أحسن أب"، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.


مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد، أحمد جمال سعيد، جيهان خليل، خالد عليش، مراد مكرم، كريم حسين، إبرام سمير، محمد أوتاكا، وعماد رشاد، من تأليف أحمد محيي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

 

كما شارك أحمد التهامي في فيلم "زنزانة 7"، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.


وشارك أحمد التهامي أيضا فى سباق دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.


مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

احمد التهامي محمد رمضان انستجرام انا البطل الماراثون الرمضاني

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