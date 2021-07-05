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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى الأولى لرحيلها.. محطات في حياة رجاء الجداوي

صدى البلد

تحل اليوم الاثنين 5 يوليو الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي حيث توفيت العام الماضي 5 يوليو 2020 متأثرة بمرضها بفيروس كورونا المستجد بعد أن مكثت في المستشفى فترة طويلة.

ولدت الفنانة رجاء الجداوي في محافظة الاسماعيلية في 6 سبتمبر عام 1934، اسمها الحقيقي هو "نجاة علي حسن الجداوي" والدها من الحجاز وكان يعمل بالتجارة بين مصر والحجاز، وام من مدينة ينبع وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا.

دور تحية كاريوكا في حياتها

تحيه كاريوكا


بعد طلاق والدتها انتقلت الفنانة رجاء الجداوي إلى القاهرة وهي طفلة صغيرة بعمر الثلاث سنوات هي واخيها الاصغر للاقامة مع خالتها الفنانة تحيه كاريوكا التي تولت راعيتهما.

ظلت رجاء مقيمة مع خالتها حتى سن ١٤ سنه، ودخلت مدرسة فرنسية داخلية وتعلمت اللغة الإيطالية على يد مربيتها الايطاليه "بينا".

 

المدرسة الداخلية


تحدثت رجاء عن سنواتها في المدرسة الداخلية التي تعلمت فيها اللغة الفرنسية والانجليزية وقالت انها كانت تبكي بحرقة لأن لم يكن أحد يزورها حيث كانت والدتها مقيمة في مدينة الاسماعيلية وخالتها كثيرة السفر، فكانت تتلقي زيارة شهرية فقط من مربيتها الايطالية.


وصرحت الفنانة رجاء الجداوي عن دور خالتها الفنانة تحية كاريوكا في حياتها وقالت: "عشت انا واخويا فاروق مع خالتي على أعلى مستوى" مشيرة الى مستوي المعيشة والتعليم.

واضافت ان خالتها الفنانة تحية كاريوكا كانت تشعر بذنب كبير اذ انها كانت احد اهم اسباب طلاق والديها حيث كان ابوها متزمت بحسب وصفها، فانفصل عن والدتهما بسبب عمل اختها تحية كراقصة.

 

وقالت ان خالتها كانت ترفض بستماته دخولها مجال التمثيل ووصل الأمر الى قطيعة بينهما استمرت قرابة ٦ سنوات، انتهت عندما اجرت الفنانة تحية كاريوكا عملية جراحية فذهبت رجاء للاطمئنان عليها فتم الصلح.

 

أول وظيفة

بعد قرارات التأميم بمصر في عهد جمال عبد الناصر، قررت رجاء المساهمة في مساعدة والدتها في أزمتها الاقتصادية، فالتحقت بالعمل في قسم الترجمة في احدى شركات الاعلان.


زواجها من حسن مختار

رجاء الجداوي وزوجها حسن مختار

التقت رجاء الجداوي بشريك حياتها حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي بمحض الصدفة، عندما كانت في رحلة الى السودان وطلب يدها على الطائرة.

وفي عام ١٩٧٠ تم الزواج الذي استمر لمدة ٤٥ عام حتى وفاة حسن مختار في عام ٢٠١٦، وأثمر الزواج عن ابنتها الوحيدة "اميرة".

مسيرتها الفنية

رجاء الجداوي


بدأت رجاء الجداوي مسيرتها الفنية بالعمل كعارضة ازياء، ومن خلال عروض الازياء اتيحت لها فرصة التمثيل، وكان أول ظهور لها علي شاشة السينما من خلال فيلم "غريبة" عام ١٩٥٨ وبعدها توالت التمثيل في العديد من الافلام والمسلسلات والمسرحيات الشهيرة.

 

ابرز اعمالها

رجاء الجداوي

ومن أبرز أعمالها الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها.. والعديد من الأعمال الفنية المختلفة.

 

وفاتها

توفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد 5 يوليو 2020، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأكتشفت الفنانة رجاء الجداوي، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو 2020، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وأجرت رجاء، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاث إيجابية.

 وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو 2020، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو 2020، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة. 

 

 

 

 

رجاء الجداوي تحية كاريوكا الواد سيد الشغال حنفي الأبهة فيروس كورونا المستجد

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