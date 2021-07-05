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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر يشارك جمهوره بصور له من حفل ختام مهرجان اسوان ..شاهد

صدى البلد

نشر الفنان مصطفى خاطر عدة صور له من حفل ختام مهرجان اسوان ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

 

وعلق مصطفى خاطر على الصور قائلا “ من حفل ختام مهرجان اسوان ”.

 

على صعيد أخر قال الفنان مصطفى خاطر، إن أشرف عبد الباقي من الاشخاص القادرة على تكوين وإنشاء فرق مسرحية. 

 

وتابع “مصطفى خاطر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :"أستاذ أشرف أكثر واحد يقدر يعمل فرقة ويخلي الفرقة كلها أسرة واحدة"، مسترسلا: " أن أكبر سبب في نجاح أي فرقة هي الروح بينهم".
 

وأكمل: "خلال فترة عملنا كان فيه مشاكل بس أستاذ أشرف كان بيحتوي الوضع على الفور"، متابعا:" أشرف عبد الباقي أكثر شخص يستطيع ان يحتوي أي موقف".

 

وأضاف أن الجيل الجديد مع أستاذ أشرف مدرب ومتقن المسرحية بشكل رائع، موضحا: "مسرحية كلها غلط فكرة جديدة ومختلفة وستنال أعجاب الجميع.

 

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى  كشف عن عرض مسرحية “مسرحية كلها غلط".. جريمة فى المعادى»، وذلك في الساحل الشمالى.

 

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

 

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

مصطفى خاطر اشرف عبد الباقي مهرجان أسوان دبي انستجرام

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