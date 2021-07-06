كاتب صحفي: صناعة الدواء فى مصر متميزة ويجب تطويرها إلى الأفضل

أكد الكاتب الصحفي عادل نعمان أن صناعة الدواء فى مصر متميزة، والدليل على ذلك أنه تم تهريب العديد من الأدوية إلى دول في أفريقيا.

وأوضح الكاتب الصحفي، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المادة الفعالة في الدواء المصري جيدة، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار، وهذا يعني أن صناعة الدواء في مصر متميزة، ويجب العمل على تطويرها إلى الأفضل، وإزالة الصعاب التي تواجه بعض مصانع وشركات الأدوية.

وقال عادل نعمان إن اللقاحات المنتجة غير كافية لتطعيم جميع المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول منعت تصدير اللقاحات لدول أُخرى إلا بعد الاكتفاء الذاتي وتحصين شعوبها، مثل أمريكا.

وأضاف الكاتب الصحفي أن هذا السبب هو الذي أدى إلى صناعة اللقاحات في مصر.

وعلق عادل نعمان على إنتاج أول لقاح مصري "فاكسيرا- سينوفاك"، قائلاً: "قرار ممتاز من القيادة السياسية والرئيس السيسي، حيث إن كل الصناعات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، لا بد وأن يكون لدينا اكتفاء ذاتي فيها".