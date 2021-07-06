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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيفاء أبو غزالة: أثر أزمة كورونا سيستمر على أبنائنا لأكثر من 20عاما

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة المتحدثة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادتها لوجودها فى المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة المنعقد اليوم بالقاهرة، حول عمل مصر والدول العربية لإنشاء منظمة تنمية المرأة. 

وتمنت انضمام باقى الدول للمنظمة مؤكدة أن مصر تفاجئ الجميع بالعمل على ملف المرأة،  وشهدت الجامعة العربية باستمرار على تطور ملف المرأة المصرية والعربية، وهذا دليل على الإرادة السياسية التي تدعم ملف المرأة 

أشارت هيفاء أبو غزالة إلى أنه فى العام  الماضى شهدنا تحول غير مسبوق في الساحة العالمية منذ تفشى جائحة كورونا ، وغيرت أزمة الكورونا الكثير من المفاهيم وأهمها المساواة بين الجنسين . 

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ولفتت أن ملف تنمية المراة خطير لن يتحقق إلا بتحقيق المساواة بين الجنسين ، مؤكدة أن أثر أزمة كورونا سيستمر مع أبنائنا لأكثر من 20 عاما ويجب تحويل الأزمة إلى خطوة ايجابية.

ونوهت هيفاء أبو غزالة إلى أن الجامعة العربية وجدت أن آثار جائحة الكورونا على المرأة كبيرة، وقد قامت جامعة الدول العربية بعمل دراسة على أثر جائحة كورونا ووجدت  أن الأثر الخطير كان على الملف الصحي الذي تراجع مع بداية أزمة الكورونا وخاصة فى مناطق النزاع لأن المنطقة العربية بها أكثر من  50% من اللاجئين بالعالم.

وهنأت مصر والسعودية والجزائر الذين قاموا بإعداد مشروع استجابة سريعة لاحتياجات النساء وتم تقديمه للأمم المتحدة، وأكدت عليه لجنة المرأة بجامعة الدول العربية ونجحت مصر فى اعتماده على المستويات العالمية.

ووضحت أن الجامعة العربية قد أطلقت جائزة التميز وفى  العام الماضى أعطت الجائزة للعديد من الطبيبات وسيتم توزيعها عليهم فى عيد الجامعة العربية هذا العام الذى سيعقد في دبي.

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