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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين

كريم عبد العزيز في
كريم عبد العزيز في عرض فيلمه الجديد

أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وحضر الفنان كريم عبد العزيز العرض وحاوطه مجموعة من الجاردات اثناء دخوله. 

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين طرح العمل بدور العرض السينمائية في 7 يوليو المقبل. 

 

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أسباب مشاهدة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لـ كريم عبد العزيز


العمل من المقرر أن يستمر عرضه حتى موسم عيد الاضحى، ليستمر فى المنافسة وسط الاعمال السينمائية التى سيتم طرحها خلال هذه الفترة. يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه. 

العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 الا انه تم تاجيلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة وان الشركة المنتجة تراهن على تحقيقة ايرادات مرتفعة. 

وتصدر الفنان كريم عبد العزيز، بوستر الفيلم بشكل فردي، بينما تصدرت دينا الشربيني بوستر آخر، وتم طرح بوستر آخر للفنان ماجد الكدواني أيضًا. "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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