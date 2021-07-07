بدء مناقشة مشاريع التخرج بحاسبات عين شمس .. السبت المقبل

أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن مواعيد بدء مناقشة مشاريع التخرج فى ١٠ يوليو .

وأشارت الكلية إلى أنه تم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) مع الامتحانات النهائية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

الجدير بالذكر انطلقت امتحانات الفصل الدراسى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة ، وقد قامت اليوم الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية يرافقها أ.د. هالة مشيره وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت أ.د. نجوى بدر أن الكلية قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب حيث تم تطبق نظام التسجيل الإلكتروني لإثبات حضور الطلاب بعيدا عن الكشوفات الورقية ، كما تم تخصيص مسارات للدخول والخروج منعا للتزاحم ، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لكل المتواجدين بالكلية ، كما تم التأكد من توفير تهوية ملائمة بلجان الامتحانات مع الحرص علي التعقيم المستمر وتوفير المعقمات باستمرار.