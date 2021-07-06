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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمينات: 40 ألف منفذ صرف معاشات 10.5 مليون مستفيد

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي

قال اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “إنه وفقًا لخطة الدولة لتطبيق الشمول المالي بدأنا نبحث عن وسائل جديدة لصرف المعاشات”،موضحًا أن من ضمن هذه الوسائل المحفظة الالكترونية لتيسير اجراءات صرف المعاشات بأقصى درجة على أصحاب المعاشات. 


وأوضح جمال عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ومن تقديم الإعلامية بسمة وهبة،أن الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي قامت بمبادرة  بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى تم التوصل لاتفاق بأن يكون فتح المحفظة الالكترونية مجانًا لأصحاب المعاشات.

خطوات فتح محفظة الكترونية
وتابع جمال عوض،على كل شخص ان يذهب لتفعيل المحفظة الالكترونية من خلال شركة الاتصالات التابع لها بشرط أن يكون الخط بأسم نفس الشخص ويقوم بملأ طلب فى خدمة العملاء لفتح المحفظة الالكترونية".

 
واضاف ان فتح المحفظة الالكترونية مثل اذا فتح الشخص حساب جارى فى البنك، موضحًا ان بعد ملىء الطلب باقى الخطوات تتم بين الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي و شركات الاتصالات،مؤكدًا انه لا يتحمل اى احد من اصحاب المعاشات أى تكاليف مالية.

 

استخدامات المحفظة الالكترونية

ولفت جمال عوض إلى ان المحفظة الالكترونية بمثابة حساب جاري فى البنك وتمكن الشخص من سداد جميع المستحقات المالية عبر التلفيون المحمول على سبيل المثال فواتير الكهرباء والمياه ، مشيرًا إلى ان المحفظة الالكترونية بمثابة كارت بنكي أيضًا يمكن الشخص من شراء أي شىء داخل مصر عبر الإنترنت.

 

وواصل جمال عوض" إذا احتاج الشخص مبلغ مالي " كاش" من المحفظة الالكترونية يمكن ان يصرف المبلغ من جميع مكينات فوري على مستوى الجمهورية من خلال السوبر ماركت او اى مكان بداخله خدمة “فورى” أو “ممكن” او غيرها من الشركات.

 

وأردف جمال عوض " هناك 10,5 مليون شخص يصرفون معاشات على مستوى الجمهورية والمنفذ الجديد للمحافظ الالكترونية سيتيح 40 ألف منفذ صرف جديد والميزة اللى فيه انه تحت بيت صاحب المعاش للصرف النقدي"


وأكمل جمال عوض انه تم التفاوض مع شركات المحمول بخصوص اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بان  يكون هناك العديد من المميزات لتقديمها لهم  منها دقائق مجانية وعروض اخرى تتفاوت من شركة لأخرى"

جمال عوض أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات بشري

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