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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يقرر 239 درجة للقبول بالثانوي العام

ارشيفيه
ارشيفيه

اعتمد اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 2021 /2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 239 درجة.

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد،أنه تم  بدء استلام طلبات التقدم لمرحلة الثانوي العام، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م )، اعتبارًا من السبت الموافق ١٠ من يونيو ٢٠٢١ م وحتى الخميس الموافق ٥ من أغسطس ٢٠٢١ م، طبقًا للشروط المعلن عنها، والمرسلة إلى الإدارات التعليمية والمدارس المنتشرة بالقرى والمدن تيسيرا على أولياء أمور الطلاب.

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من جانب اخر قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة، حيث تضم المحافظة 10 لجان امتحانات و1805 طلاب وطالبة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وجميع اللجان مزودة ببوابات لتعقيم الطلاب والملاحظين قبيل دخول لجان الامتحانات، بالإضافة توفير كمامات ومطهرات لجميع الطلاب وكاشف حراري، وكاشف عن المعادن، بالإضافة إلى تأمين مركزي توزيع الأسئلة بالخارجة والداخلة.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أنه جرى تجهيز استراحات الملاحظين ورؤساء اللجان بكافة وسائل الراحة وتعقيمها وتطهيرها لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والذي توليه الدولة اهتمامًا شديدًا حيث يعد العمل بامتحانات الثانوية العامة واجب وطني في المقام الأول خاصة مع الظروف الراهنة، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة حرصا على سلامة الجميع وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه، والتباعد والمسافات بين الطلاب أثناء دخول اللجان وداخلها بالإضافة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب.

الوادى الجديد الثانوية العامة التربية والتعليم التعليم الفني امتحانات محافظة الوادى الجديد مدارس وزارة التربية درجة الإستعداد القصوى

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