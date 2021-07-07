هاشتاج شهداء البرث حكايات لاتنسي يتصدر «تويتر» ومغردون: رجال خلدوا أسماءهم بحروف من نور

تخليدًا لذكرى الشهداء، أحيا المصريون الذكرى الرابعة لمعركة كمين البرث بآلاف التغريدات عبر هاشتاج "‎#شهداء_البرث_حكايات_لاتنسي" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتي تناولها مسلسل الاختيار في الحلقة 28 من العمل وحققت ردود فعل واسعة جدا وقتها وشاهد الجميع أبطال الجيش المصري وهم يدافعون عن الأرض.

وكانت التعليقات كالتالي.

يذكر أنه فى 7 من يوليو عام 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة " البرث" وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية في مدينة رفح بشمال سيناء.



واستشهد في تلك المعركة الباسلة اثنان من قائدى الكتيبة 103 صاعقة وهما الشهيدان، العقيد أحمد منسي والرائد احمد الشبراوى من أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.



والعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، هو ولد 1977م، في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة.



والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001 ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2016.

يذكر أن الفنان أمير كرارة جسد شخصية الشهيد المقدم أحمد منسي فى مسلسل الاختيار رمضان 2020.

يذكر أن مسلسل الاختيار ، كان أحد المسلسلات الرمضانية التي لاقت ترحيبا وشعبية واسعة لدى الجمهور المصري، و تناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، حث يحكي عن شخصيات حقيقية ويتضمن فيديوهات وصور واقعية . حيث جسد فيها الفنان أمير كرارة فى الجزء الأول من المسلسل دور العقيد أحمد منسي، أحد قيادات الصاعقة التي استشهدت على يد الإرهابي هشام العشماوي، والذي جسد دوره الفنان أحمد العوضي.



وشارك في بطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من النجوم، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف للحلقات السابقة ومنهم محمد عادي إمام، آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد السقا، ضيف شرف في الحلقة الأخير من مسلسل الاختيار الجزء الأول

الجزء الأول من مسسل الاختيار كتبه باهر دويدار وأخرجه بيتر ميمى، وتناول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الشهيد، وتصدر على قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان 2020.