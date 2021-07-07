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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس موديرنا : هذا هو موعد انتهاء وباء كورونا

رئيس موديرنا يحدد
رئيس موديرنا يحدد موعد انتهاء وباء كورونا

قال الخبير الفرنسي والرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" ستيفان بانسيل إن مرحلة انتشار الوباء والتطور السريع لفيروس كورونا والانتقال الواسع للعدوى قد تنتهي بحلول نهاية عام 2022.

وأكد بانسيل الخبير في مجال الهندسة الكيميائية، في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن مرحلة التفشي الواسع لوباء كورونا ستنتهي في أواخر 2022، مضيفاً "سيكون هناك عدد كبير من اللقاحات حول العالم أكثر من الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم".

وفي الوقت ذاته، يحذر رئيس شركة موديرنا من أن الفيروس "لن يختفي من الكوكب"، موضحا أنه بحلول عام 2023 ستبدأ فترة استيطان الفيورس، لكن الوضع العام سيكون أكثر استقرارا.

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وأشار رئيس موديرنا إلى أن كل شخص قد يحتاج جرعة معززة للوقاية من الفيروس كل 3 أعوام تقريبا، وفقا لسن الشخص وحالته الصحية.

وقال بانسيل إن تكاثر سلالات كورونا قد يجعل اللقاحات غير قادرة على الاستمرار في مكافحة الوباء لعدة سنوات، لأن الفيروس يتغير عن الفيروس الأصلي.

يأتي ذلك وسط قلق عالمي من تفشي متحور "دلتا" شديد العدوى في أوروبا ودول العالم، حيث تسارعت  وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أمريكا اللاتينية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن متحور "دلتا" موجود في نحو 100 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه يهدد بموجة كورونا جديدة، رغم تراجع معدل الإصابات عالميًا.

وبحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

موديرنا فيروس كورونا خبير فرنسي متحور دلتا اوروبا الصحة العالمية

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