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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | مشروع قرار عربي في مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. حريق هائل يلتهم منزلا بـ صفط اللبن.. نيرمين الفقي: معملتش عمليات تجميل.. الأرجنتين تتأهل لنهائي كوبا أمريكا

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 7 يوليو 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة 

اختتم سامح شكري وزير الخارجية فعاليات اليوم المكثفة بلقاء ثنائي مع المندوبة الدائمة لـ الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ⁧‫ليندا توماس جرينفيلد

الصحة: تسجيل 164 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 215419 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية

حريق هائل يلتهم منزلاً بـ صفط اللبن بالجيزة 

نشب منذ قليل حريق في منزل بمنطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني لمنع امتداده والسيطرة عليه.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: شديد الحرارة ونسبة الرطوبة عالية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء...

نيرمين الفقي : معملتش أي عمليات تجميل.. فيديو

قالت الفنانة نرمين الفقي أنني لم أقم بأي عمليات تجميل ، مؤكدة أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد.

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت

استغاث بعض طلاب الثانوية العامة بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بعد ان فوجئ بعض الطلاب قبل ايام قليلة من امتحانات الثانوية العامة ، بأن أجهزة التابلت الخاصة بهم ، تم اغلاقها فجآة

الأرجنتين تقصي كولومبيا بضربات الجزاء في نصف نهائي كوبا أمريكا

قاد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا بعد إقصاء كولومبيا بضربات الجزاء 3-2 بعد التعادل الإيجابي فى وقت المباراة الأصلي 1-1

مشروع قرار عربي في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

ذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها أن دولة تونس ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن وزعت مشروع قرار بشأن سد النهضة.

قراصنة روس يخترقون أنظمة الحزب الجمهوري الأمريكي

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من روسيا اخترقوا، الأسبوع الماضي، أنظمة الحاسوب الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي

 

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