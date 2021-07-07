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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستعرضًا موقف مصر من سد النهضة

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة |صور

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة

اختتم سامح شكري وزير الخارجية فعاليات اليوم الثاني المكثفة بلقاء ثنائي مع المندوبة الدائمة لـ الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ⁧‫ليندا توماس جرينفيلد‬⁩، في مقر البعثة المصرية في نيويورك، ودارت بينهما مناقشات مستفيضة حول قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ والموقف المصري في هذا الصدد.

وجاء اجتماع شكري مع جرينفيلد في إطار اللقاءات التي يجريها من أجل عرض الموقف المصري في قضية سد النهضة على هامش التحضير لجلسة مجلس الأمن التي دعت لها مصر والسودان والمقرر أن تعقد غدا الخميس

ودفعت مصر والسودان إلى جلسة مجلس الأمن لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب قدمته البلدين؛ من أجل حلحلة الموقف المتعثر في المفاوضات على مستوى البلدان الثلاثة والتي تعرقلها محاولات اثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع فيما تسعى مصر لدعم سبل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

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والتقى وزير الخارجية لليوم الثاني على التوالي في نيويورك بعدد من سفراء وممثلي الدول الدائمين في الأمم المتحدة ، وفي ذلك لقائه مع السفير ‫نيكولا دو ريفيار‬ المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة، والذي يتولى رئاسة المجلس لشهر يوليو الجاري؛ واستعرض شكري خلال اللقاء أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

وتستمر سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير شكري خلال زيارته الحالية إلى نيويورك والتي شملت ايضا سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن،  فضلا عن لقاء المندوبين الدائمين لدول روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكذا مندوبي مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وأيضا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

 

 

لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية مع مندوبة أمريكا الدائمة بالامم المتحدة
سامح شكري وزير الخارجية البعثة المصرية في نيويورك السفيرة ⁧‫ليندا توماس جرينفيلد‬⁩ سد النهضة اجتماع شكري مع جرينفيلد مصر والسودان جلسة مجلس الأمن

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