عكاشة: مصر أدارت مسارا دبلوماسيا باحترافية في قضية سد النهضة.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن مصر اتخذت طريقا تفاوضيا طويلا في قضية سد النهضة.

وأضاف عكاشة، خلال لقاء له مع برنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية “الحياة” أن مصر اتخذت المسار السياسى والدبلوماسي وتمت إدارته باحترافية كبيرة.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مجلس الأمن قام العام الماضي بإعادة القضية للاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن مصر والسودان تحاولان ان تظهرا قدر من المرونة والجدية في مسار التفاوض.

وزير الخارجية يطمئن المصريين

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

ووجه سامح شكري، في حوار مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.