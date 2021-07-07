الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: شديد الحرارة ونسبة الرطوبة عالية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة.

ورجحت الأرصاد، أن يشهد صباح اليوم الأربعاء شبورة مائية خفيفة، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مساء اليوم، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما عن نشاط الرياح فتكون على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.