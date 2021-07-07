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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استغاث بعض طلاب الثانوية العامة بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بعد أن فوجئ بعض الطلاب قبل أيام قليلة من امتحانات الثانوية العامة ، بأن أجهزة التابلت الخاصة بهم ،  تم إغلاقها فجأة وظهرت عليها رسالة مفزعة مكتوب بها  "التابلت خارج المنظومة وغير مصرح بدخول الامتحان وتم إيقاف التشغيل" .

وسأل الطلاب وزير التعليم عبر جروب التعليم المصري 2030 عبر تطبيق واتساب : ما العمل ؟

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تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة حول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

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التعليم: لن نسمح لهؤلاء الطلاب بدخول لجان الثانوية العامة بـ التابلت

من جانبه ردَّ وزير التربية والتعليم قائلا : هذا يحدث لأى جهاز تابلت خارج المنظومة أو تم به أي تعديل أثر على التأمين.

وأضاف وزير التربية والتعليم : على جميع الطلاب الذين تلقوا هذه الرسالة على التابلت الذهاب لمركز سامسونج للصيانة.

وكان قد أكد طارق شوقي، على اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام والذي يعد تتويجًا لما أعدته الوزارة خلال الأعوام السابقة من تغيير لنظام الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور، تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا، إلى جانب وجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.


وشدد الوزير على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، مؤكدًا أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا. 

وقررت وزارة التربية والتعليم ،  تكليف السادة إخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، هو التابلت المُسلم له من الوزارة (داخل المنظومة) وغير مهكر وفى حالة اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان، وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين، مشيرة إلى أنه لا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) " المنازل، الباقي للإعادة ، ....إلخ"  الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت.

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رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

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