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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يضرب موعدا مع البرازيل في النهائي

تصديات مارتينيز تكفي.. الأرجنتين تقصي كولومبيا بضربات الجزاء في نصف نهائي كوبا أمريكا

ميسي
ميسي

قاد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا بعد إقصاء كولومبيا بضربات الجزاء 3-2 بعد التعادل الإيجابي فى وقت المباراة الأصلي 1-1.

ومن المقرر أن تلاقي من الأرجنتين، المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة يوم السب المقبل.

ملخص المباراة 

وفي الدقيقة 3 من المباراة، قام ليونيل ميسي بمراوغة 3 لاعبين من كولومبيا، وأرسل كرة عرضية، لعبها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس تمر بجوار قائمة كولومبيا.

وعاد ميسي في الدقيقة 7 ليرسل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، سددها لاوتارو مباشرة أرضية في شباك كولومبيا. 

وكاد المنتخب الكولومبي أن يحرز هدف التعادل عن طريق كوادرادو في الدقيقة 8، لكن حارس الأرجنتين يبعد الكرة وينقذ مرمى منتخب بلاده.

وأنقذ حارس كولومبيا أوسبينا منتخب بلاده من هدف أرجنتيني عن طريق ضربة رأس قوية من نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 43 بعد عرضية من ليونيل ميسي.

وشهدت الدقائق الـ10 الأولى من شوط المباراة الثاني ضغط من جانب منتخب كولومبيا أملاً في إحراز هدف التعادل.

ونجح لويز دياز في الدقيقة 61 من إدراك هدف التعادل لمنتخب كولومبيا، بعدما انطلق من الجانب الأيسر واستلم كرة طولية بشكل رائع وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة في شباك الأرجنتين. 

وفشل دي ماريا في استغلال خطأ دفاعي قاتل من كولومبيا، بعدما استحوذ على الكرة مستغلاً خطأ في التمرير، وراوغ حارس كولومبيا الذي خرج من منطقة جزاءه.

وانطلق دي ماريا ومرر كرة لزميله لاوتارو الذي سدد كرة لكن مدافع كولومبيا ويلمار باريوس ابعد الكرة قبل ان تسكن الشباك، ثم سدد دي ماريا الكرة أعلى عارضة كولومبيا في الدقيقة 73. 

وفي الدقيقة 80، فرصة أخرى خطيرة لمنتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي، لكن التسديدة تصطدم بالقائم، وتعود لدي بول يُسددها، لكن مدافع كولومبيا ينقذها ببراعة لينتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. ويلجا الفريقيا إلى ضربات الجزاء .

وسجل للمنتخب الكولومبي من ضربات الجزاء كلا من  خوان كوادرادو و ميجويل بورخا ، وتصدى حارس الارجنتين الى ثلاث ركلات من  دافينسون سانشيز،  ييري مينا و إدوين كاردونا.

وسجل للأرجنتين كلا من ميسي ولياندرو باريديس و لاوتارو مارتينيز وأهدر رودريجو دي بول الركلة الثانية . 

 

إيميليانو مارتينيز الأرجنتين كوبا أمريكا كولومبيا المنتخب البرازيلي

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