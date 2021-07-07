نشرة أخبار العالم.. مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن حول سد النهضة.. هجوم بطائرات مسيرة على مطار أربيل

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قدمت تونس مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إثيوبيا للتوقف عن ملء خزان سد النهضة، وينص مشروع القرار على مواصلة التفاوض بين الدول الثلاث، بهدف التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي خلال ستة أشهر.

إيران تعلن عن تقدم في المحادثات مع السعودية

قالت الحكومة الإيرانية إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية حققت بعض التقدم، موضحة أنها "ستواصل هذه المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن".

العراق .. تفاصيل استهداف مطار أربيل بطائرات مسيرة

استهدف هجوم بطائرات مسيرة مفخخة مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في محافظة البيضاء

حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانية واسعا في محافظة البيضاء، حيث تمكن من تحرير ادي ممدود في مديرية البيضاء وسط فرار جماعي للميليشيات الحوثية.

ردود الفعل الدولية على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لـ سد النهضة

تباينت ردود الفعل الدولية حول أزمة سد النهضة، بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وذلك قبيل جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الدولي دعت إليها مصر والسودان لمناقشة الملف.

الأمير خالد بن سلمان يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن.

البنتاجون: لا إصابات بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل بالعراق

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن عدم حدوث أضرار مادية أو إصابات بشرية بالهجوم الصاروخي في أربيل بكردستان العراق.

قراصنة روس يخترقون أنظمة الحزب الجمهوري الأمريكي

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من روسيا اخترقوا، الأسبوع الماضي، أنظمة الحاسوب الخاصة باللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري الأمريكي.

رئيس موديرنا يحدد موعد انتهاء وباء كورونا

قال الخبير الفرنسي والرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" ستيفان بانسيل إن مرحلة انتشار الوباء والتطور السريع لفيروس كورونا والانتقال الواسع للعدوى قد تنتهي بحلول نهاية عام 2022.

لبنان.. مصادر ترجح اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قد يعتذر عن تأليف الحكومة، ليدخل لبنان في أزمة سياسية جديدة.

أودت بحياة المئات..موجة حر غير مسبوقة تضرب غرب أمريكا وكندا

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بلا هوادة في الغرب بعد أن خلفت موجة حر أواخر يونيو، مئات القتلى في شمال غرب المحيط الهادئ وكولومبيا البريطانية.و يمكن أن تكسر الأرقام القياسية مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.