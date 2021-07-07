البنتاجون: لا إصابات بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل بالعراق

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن عدم حدوث أضرار مادية أو إصابات بشرية بالهجوم الصاروخي في أربيل بكردستان العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء الهجوم على مطار أربيل بالعراق.

وكانت إذاعة “رووداو” العراقية، أفادت، بأن بأنه تم إغلاق مطار أربيل في كردستان العراق، وإخلاء الركاب من الطائرات بعد تعرض المطار لقصف صاروخي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار أربيل الدولي.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن صافرات الإنذار دوت في القنصلية الأمريكية في أربيل بكردستان العراق.