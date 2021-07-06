عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أودت بحياة المئات..موجة حر غير مسبوقة تضرب غرب أمريكا وكندا

موجة حر غير مسبوقة
موجة حر غير مسبوقة تضرب غرب أمريكا وكندا

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بلا هوادة في الغرب بعد أن خلفت موجة حر أواخر يونيو، مئات القتلى في شمال غرب المحيط الهادئ وكولومبيا البريطانية.و يمكن أن تكسر الأرقام القياسية مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي. وتضرب موجة الحر كندا والمناطق الشمالية الغربية من الولايات المتحدة مع توقعات بأن تستمر خلال الأسبوع الحالي.

صيف نار.. 9 مدن عربية الأعلى حرارة بالعالم اليوم.. تعرف عليها

نفوق مليار حيوان بحري في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة


ووفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مصدر طبي حكومي، اليوم الثلاثاء، في بيان محدث إن عدد سكان ولاية أوريجون الذين لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال ارتفاع الحرارة الكبير في أواخر يونيو، ارتفع إلى 107. بينما تم الإبلاغ عن الوفيات في جميع أنحاء الولاية، ووقع ما يقرب من ثلثيها في مقاطعة "مولتنوماه" بورتلاند.


وقال مسؤولون في مقاطعة مولتنوماه إن العديد من الذين لقوا حتفهم عُثر عليهم بمفردهم، دون تكييف أو مروحة. وأن عدد القتلى هو زيادة أعلى من السنوات السابقة.

وقال مسؤول سابق إنه تم الإبلاغ على مستوى الولاية بين عامي 2017 و 2019. عن 12 حالة وفاة بسبب ارتفاع الحرارة، وهو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ونُسبت 13 حالة وفاة على الأقل إلى تلك الموجة الحارة في منطقة سياتل. وفي كولومبيا البريطانية، حدثت 486 حالة وفاة مفاجئة ، وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المعتاد، وحسبما قال مكتب الطبيب الشرعي، هو رقم قياسي جديد لأعلى درجة حرارة في كندا على الإطلاق.

وقالت حاكمة ولاية أوريجون كيت براون يوم الأحد، إن موجة الحر 'المروعة' هي "أنذارلأشياء قادمة" حيث يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف الطقس القاسي وحدوث الجفاف.

وتم إصدار تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء شرق ولاية أوريجون وغرب ولاية أيداهو يوم الثلاثاء، سارية المفعول حتى المساء.

وتوجد في شمال نيفادا وشمال كاليفورنيا وجنوب أوريجون تحذيرات بشأن الحرارة، حيث ستكون درجات الحرارة في أقل من ثلاثة أرقام.


موجة حر في عطلة نهاية الأسبوع تثير القلق


وقد تشهد شرق واشنطن وأوريجون وأيداهو تهديدات بارتفاع درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع. وسترتفع أيضًا في شمال كاليفورنيا، وبعضها يتجاوز 110 درجة.

وأثبت هذا الصيف بالفعل أنه حارق بالنسبة للغرب. وزيادة الجفاف، وتسبب طقس في اشتعال الحرائق الكبيرة في أماكن مثل كاليفورنيا بشكل ملحوظ.

كما أثبتت الرطوبة الموسمية في نهاية هذا الأسبوع أنها مفيدة لأريزونا ونيو مكسيكو ولكنها تركت المناطق الأكثر احتياجًا إليها في الشمال الغربي جافة.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر طوال الأسبوع المقبل حتي خلال العطلة الأسبوعية. وشكلت الظروف الحارة التي طال أمدها، مع راحة بسيطة خلال الليل من هذه الحرارة، أسبوع شاق بالنسبة لهم.

أمريكا كندا موجة حر شمال غرب المحيط الهادئ الغرب

موضوعات متعلقة

نفوق مليار حيوان بحري في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

خاص| رسائل نارية .. ابن عمة زوج هالة صدقي يتبرأ منه

نيرمين الفقي : لم أقم بأي عمليات تجميل .. فيديو

اليوم.. طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

خاص| رغم أزمتها مع زوجها.. شهامة هالة صدقي مع حماها وحماتها

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ