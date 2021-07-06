أودت بحياة المئات..موجة حر غير مسبوقة تضرب غرب أمريكا وكندا

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بلا هوادة في الغرب بعد أن خلفت موجة حر أواخر يونيو، مئات القتلى في شمال غرب المحيط الهادئ وكولومبيا البريطانية.و يمكن أن تكسر الأرقام القياسية مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي. وتضرب موجة الحر كندا والمناطق الشمالية الغربية من الولايات المتحدة مع توقعات بأن تستمر خلال الأسبوع الحالي.



ووفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مصدر طبي حكومي، اليوم الثلاثاء، في بيان محدث إن عدد سكان ولاية أوريجون الذين لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال ارتفاع الحرارة الكبير في أواخر يونيو، ارتفع إلى 107. بينما تم الإبلاغ عن الوفيات في جميع أنحاء الولاية، ووقع ما يقرب من ثلثيها في مقاطعة "مولتنوماه" بورتلاند.



وقال مسؤولون في مقاطعة مولتنوماه إن العديد من الذين لقوا حتفهم عُثر عليهم بمفردهم، دون تكييف أو مروحة. وأن عدد القتلى هو زيادة أعلى من السنوات السابقة.

وقال مسؤول سابق إنه تم الإبلاغ على مستوى الولاية بين عامي 2017 و 2019. عن 12 حالة وفاة بسبب ارتفاع الحرارة، وهو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ونُسبت 13 حالة وفاة على الأقل إلى تلك الموجة الحارة في منطقة سياتل. وفي كولومبيا البريطانية، حدثت 486 حالة وفاة مفاجئة ، وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المعتاد، وحسبما قال مكتب الطبيب الشرعي، هو رقم قياسي جديد لأعلى درجة حرارة في كندا على الإطلاق.

وقالت حاكمة ولاية أوريجون كيت براون يوم الأحد، إن موجة الحر 'المروعة' هي "أنذارلأشياء قادمة" حيث يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف الطقس القاسي وحدوث الجفاف.

وتم إصدار تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء شرق ولاية أوريجون وغرب ولاية أيداهو يوم الثلاثاء، سارية المفعول حتى المساء.

وتوجد في شمال نيفادا وشمال كاليفورنيا وجنوب أوريجون تحذيرات بشأن الحرارة، حيث ستكون درجات الحرارة في أقل من ثلاثة أرقام.



موجة حر في عطلة نهاية الأسبوع تثير القلق



وقد تشهد شرق واشنطن وأوريجون وأيداهو تهديدات بارتفاع درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع. وسترتفع أيضًا في شمال كاليفورنيا، وبعضها يتجاوز 110 درجة.

وأثبت هذا الصيف بالفعل أنه حارق بالنسبة للغرب. وزيادة الجفاف، وتسبب طقس في اشتعال الحرائق الكبيرة في أماكن مثل كاليفورنيا بشكل ملحوظ.

كما أثبتت الرطوبة الموسمية في نهاية هذا الأسبوع أنها مفيدة لأريزونا ونيو مكسيكو ولكنها تركت المناطق الأكثر احتياجًا إليها في الشمال الغربي جافة.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر طوال الأسبوع المقبل حتي خلال العطلة الأسبوعية. وشكلت الظروف الحارة التي طال أمدها، مع راحة بسيطة خلال الليل من هذه الحرارة، أسبوع شاق بالنسبة لهم.