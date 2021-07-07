عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود بسيوني : مصر اتبعت الدبلوماسية الوقائية فيما يخص سد النهضة |فيديو

محمود بسيونى
محمود بسيونى

قال محمود بسيونى مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم إن التزام الدولة المصرية بالقوانين التى تتعلق بسد النهضة، والتوقيع على إعلان المبادئ، إضافة إلى أوجه تعاون الدولة مع إفريقيا خلال الفترة الماضية، دليل على حسن نية مصر للتعامل مع هذه القضية، وأن مصر ليست ضد أي عملية تنمية.

وأضاف محمود بسيونى خلال استضافته فى برنامج صباح البلد" عبر فضائية صدى البلد"، أنه كثير من الأوقات تسعة إثيوبيا محاولة أن تشوه الدول المصرى وأن مصر ضد هذه التنمية وبناء السد، ولكن الدولة المصرية هنا تتحدث عن حقها الطبيعى بالطرق السلمية، ولذلك مصر اتبعت الدبلوماسية الوقائية، التى يعتبر دورًا من أدوار مجلس الأمن فى حفظ الأمن والسلام الدولى.

وأشار محمود بسيونى، إلى أننا أمام تهديد مباشر للأمن والسلم الدولى، وذلك بسبب وجود 150 مليون مواطن معرضين للخطر والموت، بسبب العطش والجفاف والإجراءات الأحادية التى تقوم بها إثيوبيا، معقبا "مصر دولة سلام وتحاول طوال تاريخها أن تحل نزاعاتها بالسلام، ولم تفكر بالحرب والاعتداء، وخاصة مع دولة شقيقة مثل السودان".

وأكد محمود بسيونى أن مصر تحافظ على حياة الإنسان الإفريقى، والتزمت بالدبلوماسية إلى أقصى مدى، وهذا لا يعنى أن مصر فقدت أوراقها، بل لديها خططا كثيرة للتعامل مع أزمة سد النهضة، وتوجهها إلى مجلس الأمن دليل على أنها تريد الحل السلمى، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام ملء السد. 

وأوضح محمود بسيونى أن الصبر الاستراتيجى المصرى وتحمل الاستفزازات الإثيوبية كان أوسع مما يتخيل الجميع، مؤكدا أن مصر تسعى منذ اليوم الأول إلى العودة إلى إفريقيا من باب التنمية ودعم حقوق الإنسان الإفريقى وحمايته، حيث قدمت مصر دعمًا كبيرًا إلى عدد من الدول ولم يكن مشروطًا بشيء.

محمود بسيوني الدولة المصرية إفريقيا بناء السد حياة الإنسان الإفريقى

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى ٢٣٥درجة

رطوبة عالية..الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

الاتحاد الأوروبي يحدد المجرم الحقيقي وراء "مجاعة" تيجراي

التقرير الكامل لـ انهيار عقار بالعطارين بالإسكندرية

المقاصة يفتح صفحة الأهلي ويبرئ عبدالجليل من هجوم الزملكاوية

ملك البحرين يلتقي 12 سفيرا في المملكة .. لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: تسبب ترسبات الأملاح على الكلى.. تفاصيل

توتر وارتباك.. إثيوبيون يتحركون ضد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان

حتى بعد اللقاح .. أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تظهر على المتلقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

فيديو

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ