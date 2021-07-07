تستضيف قوات أمريكية .. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار في العراق تعرضت لقصف صاروخي.

وذكرت قناة "الحدث" أن 7 صواريخ سقطوا على القاعدة العراقية التي تستضيف قوات أمريكية.

يأتي ذلك بعد يوم من استهداف قاعدة أمريكية داخل مطار أربيل في كردستان العراق، دون وقوع خسائر بشرية.

وأفادت إذاعة “رووداو” العراقية، أمس، بأن بأنه تم إغلاق مطار أربيل في كردستان العراق، وإخلاء الركاب من الطائرات بعد تعرض المطار لقصف صاروخي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار أربيل الدولي.

وأشارت وسائل إعلام عراقية، إلى أن صافرات الإنذار دوت في القنصلية الأمريكية في أربيل بكردستان العراق.