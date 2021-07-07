نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

كشف محمد الأتربي نائب رئيس نادي الزمالك عن حقيقة قرب الاستعانة ب محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة وحسن شحاته نجم ومدرب المنتخب التاريخي في النادي خلال الفترة المقبلة

وأكد الأتربي في تصريحات لبرنامج “ مع شوبير ” عبر أثير “ أون سبورت اف ام ” أن سعد وشحاته رموز لنادي الزمالك ولن يترددوا في خدمة هذا الكيان ولكن حتي الآن لم يتم طرح الأمر داخل مجلس الإدارة.

وأضاف أن في حال اتخاذ قرار في هذا الشأن ستكون إضافة كبيرة للزمالك والفريق الكرة

وعن أزمة رحيل فرجاني ساسي فأكد أن الزمالك لن يتنازل عن حقه ويطالب به حيث إن اللاعب عقده ينتهي بانتهاء الموسم الجاري كما أنه أخطر الزمالك أنه سينضم للفريق عقب انتهاء مهمته مع منتخب تونس وهو الأمر الذي لم يحدث.

وأضاف أن الزمالك يمتلك العديد من البدائل ل ساسي علو رأسهم أمام عاشور حيث أنه للاعب مميز وقادر على تعويض غياب ساسي

وأضاف أن الزمالك مازال يتلقى التبرعات من جماهيره حتى الآن مشددا أن ما يحدث يعكس مدى حب وإخلاص الجماهير لكيان الزمالك

وعن الانتخابات فأكد أن انتخابات مجلس الإدارة ستقام في موعدها حيث أن دور اللجنة هو الإعدادات لتلك الانتخابات فقط.

شيكابالا بصحبه نجله في فرح أوباما

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونجله أدم، علي حضور فرح يوسف أوباما الذي اقيم بأحد فنادق التجمع الخامس .

وحضر أيضا لاعبي الفريق الابيض وبعض أفراد الجهاز الفني والإداري وكابتن اسامه نبيه مدرب الفريق و العديد من نجوم الزمالك الذين حصلو على إجازة لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لشهر أغسطس المقبل.



نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد الفرنسي أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.