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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات هاندا أرتشيل

بـ بوكية ورد.. هاندا أرتشيل تخطب أنظار متابعيها بإطلالة ناعمة على إنستجرام

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل ، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، صورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة.

 

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل


وتألقت هاندا أرتشيل مرتدية فستان متوسط الطول نصف كم  باللون النبيتي القاتم، و بقصة مميزة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.
 

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وظهرت هاندا أرتشيل بخصلات شعر منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة مبللة ومميزة للغاية، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاختارت اللون الكشميري الفاتح للشفاه، مع الماسكرا والآي شادو، لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة  ناعمة وجذابة بشكل كبير.
 

هاندا أرتشيل

 

حياة هاندا أرتشيل الأسرية


وولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

 

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية


واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.


وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر  إنستجرام في تركيا.

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