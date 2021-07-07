محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات شركة المياه قبل تطوير قرى الفرافرة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاربعاء ، اصطفاف المعدات والمركبات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، المشاركة بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير قري مركز الفرافرة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس حسام احمد رئيس فرع الشركة بالوادى الجديد.

وأشاد الزملوط بجهود الشركة في المساهمة بالمبادرة الرئاسية والتي تشمل تجهيز ١٢ سيارة ومعدة ثقيلة ولوادر حفر وسيارة خدمة عملاء لصالح أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقري المبادرة التي تستهدف تطوير ٢٨ قرية وتابع ويستفيد منها ٤٠ ألف مواطن على مستوى المركز.

وفي ذات السياق افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس حسام احمد رئيس فرع الشركة بالوادى الجديد ، اليوم الاربعاء، معمل بكتريولوجي مياه الشرب بمحطة الخارجة( ٥) ، بتكلفة بلغت ٤ مليون جنيه.

وأوضح رئيس الشركة أن المعمل تم تجهيزه بأحدث الأجهزة و الأساليب العلمية الخاصة بتحليل عينات مياه الشرب بالمحطات والمنازل لضمان جودتها، والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه جارى إنشاء وتجهيز (٥) معامل أخري بمراكز المحافظة المختلفة.

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