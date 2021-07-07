أحدث ظهور لـ كهربا أثناء خوضه المران الجديد فى الأهلي .. شاهد

نشر اللاعب محمود كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي“إنستجرام” صورة جديدة له.

وظهر كهربا فى الصورة من مرانه الجديد، مما نال إعجاب متابعيه.

مران كهربا

خاض محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.



وغادر محمود كهربا النادي فور الانتهاء من تدريباته؛ بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.



واستأنف الأهلي تدريباته بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم ١٧ يوليو الجاري.