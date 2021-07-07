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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة تطلق خدمة "بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم"

صدى البلد

أطلقت مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة البحيرة خدمة لمواطني المحافظة، حيث سيجري إصدار بطاقة الرقم القومي  بطريقة فورية فى نفس اليوم من خلال مركز الإصدار بالبحيرة إبتداء من يوم السبت المقبل .

ويقع مركز الإصدار بشارع قباء المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي، بدمنهور، ويحق للمواطنين الحصول على البطاقة الشخصية خلال 24 ساعة بسعر 170 جنيهاً.

وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الحصول على كافة الإصدارات المميكنة وفي أقل وقت ممكن، توفيراً للوقت والجهد وتسهيلاً على المواطنين الراغبين في استخراج الوثائق المختلفة كبطاقة الرقم القومي، أو شهادات الميلاد والوفاة، أو وثائق الزواج والطلاق، بطريقة فورية.

وتهدف خدمة الـ vip، أو الفوري، إلى التسهيل على المواطنين مقابل رسوم إضافية يجرى فرضها، كما أن العمل يبدأ في الخدمات المميزة من الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً ، فضلاً عن تفعيل التحول الرقمي الذي أقرته الدولة بجميع المحافظات والقطاعات.

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