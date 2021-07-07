كم حصلت قناة السويس من السفينة الجانحة..أسامة ربيع يرد بكل صراحة

قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المفاوضات بشأن السفينة الجانية بالقناة استمرت لـ حوالى 100 يوم.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم التوصل لـ اتفاق نهائي، بشأن السفينة، ولا توجد أى مفاوضات جديدة.



ولفت إلى أن التفاوض استمر لفترة طويلة للوصول لـ اتفاق، وأن القناة كانت حريصة بشأن الحفاظ على عملائها، وأن القناة وصلت لـ نجاح كبير.

وأشار إلى أن الاتفاق ودي مع الشركة المالكة للسفينة ايفر جيفن، وعلق على المزايا التى حصلت عليها مصر وقال: " مصر حصلت على حقوقها المادية فى ملف السفينة الجانحة كاملة".



وكشف أن عملية انقاذ السفينة تعتبر نظيفة وبدون اى خسائر، ورد على سؤال : " ممكن نعرف الأموال اللى حصلت عليها القناة" ورفض التعليق على السؤال وقال : " مصر حصلت على حقوقها المادية ولن نستطيع الإفصاح عن قيمة التعويضات نظرًا لسرية الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة ايفرجيفن".



وتابع أنه تم توثيق الواقعة من البداية وحتى اليوم، وأن ما تم سيسجل فى تاريخ القناة.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على الوصول لـ اتفاق ودي، دون وصول الموضوع للمحكمة.

تسوية أزمة السفينة الجانحة



قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعيين خالد أبو بكر مستشارا دائما لرئيس الهيئة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، وذلك عقب نجاحه فى المفاوضات القانونية لتسوية أزمة السفينة الجانحة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن تم الاتفاق على جميع الماديات مقابل إنقاذ تلك السفينة، معقبا "الهيئة ترضى عن هذا المقابل المادى، ولا يوجد أى تنازلات مادية من قبل الهيئة".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى له ، أن هذه السفينة كانت رقم 13 في السفن التى مرت فى هذا اليوم، كما أنه مرت حوالى 12 سفينة بحمولة أكبر من حمولة تلك السفينة الغارقة، إضافة إلى أن القناة تتحمل مرور سفن أكبر من إيفرجيفن، لافتا إلى أن معايير القناة لم تتغير منذ زمن طويل.

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس وكافة العاملين بها كانوا فى اختبار صعب أمام العالم وسباق مع الزمن خلال جنوح السفينة ايفر جيفين لفتح شريان الحياة للعالم وعقب نجاح العاملين بقناة السويس عبر عمل مخلص وبدعم من القيادة السياسية متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعويم السفينة وإعادة فتح قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية.

