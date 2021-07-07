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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ تقطّع البطيخ في الشارع..أول ظهور لـ جيهان فاضل بـ كندا "فيديو"

جيهان فاضل
جيهان فاضل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة جيهان فاضل، خلال تواجدها فى كندا، والتى اختفت عن الفن والأنظار لفترة طويلة.

 

وظهرت جيهان فاضل خلال الفيديو فى تجمع كبير تقوم بتقطيع “ البطيخ إلى المارة” ، ولم يتم توضيح إذا ما كانت تعمل هناك فى هذه المهنة أم أنها موجودة في حفل وتقوم بالمساعدة. 

 

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بهجرة الفنانة جيهان فاضل الى كندا ، والقيام بالعمل فى سوبر ماركت ، ولم يتضح حتى الآن حقيقة الأمر. 

 

الشائعة راجت عن هجرة جيهان فاضل، وجعلت حينها  الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، يؤكد في تصريح  لـ صدى البلد أنه لا يعلم شيئا عن الفنانة جيهان فاضل.

 

وقال أشرف زكى : " جيهان فاضل عضو في النقابة ولكنها منقطعة منذ فترة طويلة وانقطاعها يعود لأسباب خاصة بها " .

 

وغادرت جيهان فاضل إلى كندا بعد أن مرّت بظروف قاهرة متمثلة في وفاة  زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في عام 2012، ووقوع أعباء تربية أولادهما الثلاثة أدهم وزياد وعالية عليها بمفردها، إلى جانب قلة الأعمال التي شاركت فيها قبل سفرها، لأسباب مختلفة.

 

أحدث أعمال جيهان فاضل : 

 

أحدث عمل ظهرت به هو "تحت السيطرة" في عام 2015، من إنتاج شركة "العدل جروب"، من تأليف مريم نعوم وتامر محسن الذي أخرج العمل أيضًا، ومن بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ظافر العابدين".

 

جيهان فاضل كندا البطيخ اشرف زكي تحت السيطرة

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