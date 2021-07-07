البترول : نعد لمزايدة عالمية للتنقيب في عدد من المناطق..فيديو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن قطاع البترول حقق انجازات عديدة خلال المرحلة الماضية وكذلك العديد من الاكتشافات الهامة.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أننا بصدد الاعداد لمزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول ،أن كل الشركات تعمل فورا على هذا الأمر بعد توقيع أي اتفاقيات والعمل على الحفر بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة حققت الاكتفاء الذاتي وجذبت شركات كبيرة للاستثمار في مصر.

وأشار عبد العزيز إلى أن عام 2022 يشهد اكتشافات غاز وبترول ومتوقع بقوة بنهاية العام الحالي الوصول لهذه الاكتشافات.

متحدث البترول يزف بشرى حول اكتشافات بترول وغاز جديدة قريبا

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه لابد من الذهاب لـ مزايدات عالمية في موضوع اكتشافات الغاز والبترول، مضيفا أن هناك شركات كثيرة جاءت لمصر منها شركات كبرى لأول مرة تأتي لمصر وتم طرح مزايدات عالمية للاكتشافات.



وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم أن وزير البترول يوقع اتفاقيات مع عدد من الشركات لتحديد عمل الشركات والعمل اليوم على مستوى الدراسة وهى أولى المراحل.