عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البترول : نعد لمزايدة عالمية للتنقيب في عدد من المناطق..فيديو

حمدي عبد العزيز
حمدي عبد العزيز المتحدث بأسم وزارة البترول

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن قطاع البترول حقق انجازات عديدة خلال المرحلة الماضية وكذلك العديد من الاكتشافات الهامة.

 

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أننا بصدد الاعداد لمزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.

 

 

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول ،أن كل الشركات تعمل فورا على هذا الأمر بعد توقيع أي اتفاقيات والعمل على الحفر بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة حققت الاكتفاء الذاتي وجذبت شركات كبيرة للاستثمار في مصر.

 

وأشار عبد العزيز إلى  أن عام 2022 يشهد اكتشافات غاز وبترول ومتوقع بقوة بنهاية العام الحالي الوصول لهذه الاكتشافات.

 

متحدث البترول يزف بشرى حول اكتشافات بترول وغاز جديدة قريبا

 

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه لابد من الذهاب لـ مزايدات عالمية في موضوع اكتشافات الغاز والبترول، مضيفا أن هناك شركات كثيرة جاءت لمصر منها شركات كبرى لأول مرة تأتي لمصر وتم طرح مزايدات عالمية للاكتشافات.


وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم أن  وزير البترول يوقع اتفاقيات مع عدد من الشركات لتحديد عمل الشركات والعمل اليوم على مستوى الدراسة وهى أولى المراحل. 

 

البترول مزايدة عالمية التنقيب عن البترول قطاع البترول الإكتشافات

ترشيحاتنا

الإمارات: السيطرة على حريق جبل علي .. ولا توجد إصابات | فيديو

مفاجأة حول أعداد المصابين بأمراض وراثية في مصر

أبو الغيط: ريادة التنمية المستدامة والتحول الرقمي أولويات العمل العربي المشترك

البترول : نعد لمزايدة عالمية للتنقيب في عدد من المناطق..فيديو

صابرين: أنا بنت ميمي.. وقالت لي الناس ملهاش ذنب.. فيديو

شيكابالاعن الانضمام للمنتخب: تركيزي مع الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

تفاصيل انفجار في إمارة بـ دبي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ