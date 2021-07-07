رئيس اتحاد الناشرين العرب: 35% من صناع النشر هجروا المهنة بسبب كورونا

أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس الدار المصرية اللبنانية، أن صناعة النشر هي صناعية ثقيلة ومتداخلة ومركبة، والدول العربية تعتبر الكتاب سلعة خدمية، إلا أن هناك دول تصدر كتب ويكون للدخل القومي منها نسبة كلبنان بها نسبة 5% من الدخل القومي، كما أن مصر الأعلى في معدلات النشر للكتب على مستوى الوطن العربي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن في عام 2020 انخفض انتاج الكتاب والناشرين 75% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما أن 35% من صناع النشر هجروا المهنة بسبب كورونا، منوهًا الى أن المبالغ التي خصصت لمجابهة تداعيات كورونا لم يستفيد منها صناعة النشر، إلا أن الدعم الوحيد من الناشر يكون في معرض الدولي للكتاب والناشر المصري.

وأوضح أن هناك مجهود كبير لـ وزيرة الثقافية لصالح صناعة النشر بعد ظروف كورونا، كما انه يتمنى إعفاء الناشرين من 50% من قيمة المشاركة في المعرض، مشددًا على أن القارئ له الكثير من التسهيلات من خلال التسجيل أمام المقر ووجود خطوط لرحلات المواطنين حتى المعرض.

وفي سياق أخر، في يومه السابع يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء في دورته الـ 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" توافد عدد كبير من الجمهور الذين حرصوا على الحضور، وذلك فى ظل تواجد أمنى مكثف من قبل رجال الشرطة، لمنع حدوث أى تجاوزات، والحرص على تسهيل دخول المواطنين للمعرض.



وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حالة من الزحام مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

ورصدت عدسة صدى البلد زحامًا كبيرًا وتوافدًا على المعرض كما تواجد عدد من عمال النظافة يقرأون بعض الكتب فى فترة الراحة الخاصة بهم .



تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.



كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.



وتضم مبادرة " ثقافتك كتابك" مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

وتأتي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.