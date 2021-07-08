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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء إجراءات تسليم أصول شركة مياه الشرب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا تنسيقياَ مع المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس حسام احمد رئيس فرع الشركة بالوادي الجديد لبدء إجراءات لجان تسليم الأصول بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال اللقاء على تقديم الدعم الكامل والتنسيق بين كافة الجهات لتيسير إجراءات إستلام محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيداَ لتسليم العمل للمتعاقدين بمسابقة الوظائف التي أعلنت عنها الشركة بكافة المراكز ، وفقاً للجدول الزمني الذي تم وضعه لبدء أعمال التسليم بكافة المراكز إعتباراَ من الأول من يوليو ٢٠٢١ وحتي٢٩ مارس ٢٠٢٢.

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من جانب آخر، وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حجر الأساس  لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة تنقية مياه شرب( الخارجة ٥) ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد. 

كما قاما بوضع حجر الأساس لأعمال الإحلال والتجديد التي تم الانتهاء منها بمحطة تنقية مياه شرب الأمل بالخارجة ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بهدف تحسين وتطوير جودة الخدمة والحد من أعطال المحطات.

مياة الشرب الصرف الصحى الوادى الجديد شركة مياه الشرب والصرف الصحى محطات مياة مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي

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