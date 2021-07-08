عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس يكشف انتمائه الكروي ويوجه رسالة للجنة إدارة الزمالك.. فيديو

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن ميوله الكروية، قائلاً: "أنا زملكاوي ويارب ناخد الدوري".

 

ووجه أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة لـ لجنة إدارة الزمالك قائلاً: "ربنا معاكوا ويوفقكوا وخلينا ماشيين كده كويسين عشان ناخد الدوري السنادي".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: "أنا شايف إن بن شرقي خلاص هيوقع مع الزمالك تاني أهوه، وده خبر مبشر وكويس".

وتابع أسامة ربيع قائلاً: " أنا شايف إن لجنة إدارة الزمالك كويسة، وربنا يسهل ونفرح بقى عشان بقالنا كتير مفرحناش".

بعد نجاح مفاوضات سفينة إيفرجيفن.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف التفاصيل الكاملة

 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن" بشكل جيد ومشرف، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق هيئة القناة كاملة، والحفاظ على الشركاء الدائمين مثل الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

وأضاف “ربيع” ، قائلاً: "لولا دعم الرئيس السيسي لنا منذ بداية الحادثة، ما كنا توصلنا لنجاح المفاوضات وتوقيع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: "حرص الرئيس السيسي على إنهاء الأزمة بشكل ودي، والحفاظ على الحق المصري دون الإضرار بعلاقتنا الملاحية الدولية، والدول الشقيقة".

وأوضح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة والعاملين بها نجحوا في إخراج السفينة من أزمة الجنوح سالمة خلال 6 أيام، على الرغم من صعوبة الأمر، معقباً: "نجحنا بإمكانيات مصرية خالصة وبقدراتنا".

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس السيسي كان أكثر الداعمين لأبناء الهيئة، مضيفاً: "تواجدي ليل نهار أيضاً مع العاملين، والاشراف على العمل ومتابعته من أسباب النجاح".

وأشار  ربيع إلى أن التحدي الأكبر هو إمكانية التخلص من 422 سفينة عالقة بقناة السويس، خلال 4 أيام فقط، معقباً: "كنا نعمل حوالي 18 ساعة متواصلة في اليوم حتى نتمكن من التخلص من أزمة هذه السفن العالقة التي سببتها السفينة الجانحة".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، ونجاح المفاوضات، معقباً: "تمكنا من إنهاء المفاوضات مع الشركة المالكة لـ "إيفرجيفن" دون اللجوء للتقاضي".

واستطرد: “إدارة الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن تفهمت موقف مصر.. وحافظنا على حقوق مصر أيضاً”.

رئيس هيئة قناة السويس لجنة إدارة الزمالك الفريق أسامة ربيع أشرف بن شرقي اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع: سيناريو تفريغ السفينة الجانحة كان سيستغرق شهورا

الفريق أسامة ربيع : 61% من حاملات البترول في العالم تمر بقناة السويس .. فيديو

بهذا الشرط| رئيس قناة السويس يكشف موعد إطلاق سراح السفينة الجانحة.. فيديو

الفريق أسامة ربيع: أول تليفون بعد تعويم السفينة كان للرئيس السيسي

رئيس قناة السويس: دراسة توسيع المجرى الملاحي حتى 400 مترا

أسامة ربيع: لدينا 4 قاطرات جديدة بُنيت في بورسعيد.. وتعاقدنا على 5 من الصين

حسن شاكوش وعمر كمال يتعاونان في تتر مسلسل "أحسن أب" رمضان القادم

وصول الكراكة مهاب مميش منطقة البحيرات بقناة السويس

ترشيحاتنا

ما هي عقوبات الغش فى البضائع والسلع التجارية.. القانون يجيب

شمايكل منفعلا: ضربة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك فضيحة تحكيمية

تنسيق مستمر بين مصر والسودان قبل ساعات من الجلسة الحاسمة لمجلس الأمن حول سد النهضة.. صور

رئيس هيئة قناة السويس يكشف انتمائه الكروي ويوجه رسالة للجنة إدارة الزمالك.. فيديو

أول تعليق من ساوثجيت مدرب إنجلترا عقب التأهل إلى نهائي يورو 2020

وزير التعليم : فيديو سوء استراحات المعلمين كاذب .. وبطلته تنتقم منا لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

التموين تزف خبرًا سارًا للمواطنين قبل العيد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ