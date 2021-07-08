رئيس هيئة قناة السويس يكشف انتمائه الكروي ويوجه رسالة للجنة إدارة الزمالك.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن ميوله الكروية، قائلاً: "أنا زملكاوي ويارب ناخد الدوري".

ووجه أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة لـ لجنة إدارة الزمالك قائلاً: "ربنا معاكوا ويوفقكوا وخلينا ماشيين كده كويسين عشان ناخد الدوري السنادي".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: "أنا شايف إن بن شرقي خلاص هيوقع مع الزمالك تاني أهوه، وده خبر مبشر وكويس".

وتابع أسامة ربيع قائلاً: " أنا شايف إن لجنة إدارة الزمالك كويسة، وربنا يسهل ونفرح بقى عشان بقالنا كتير مفرحناش".

بعد نجاح مفاوضات سفينة إيفرجيفن.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف التفاصيل الكاملة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن" بشكل جيد ومشرف، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق هيئة القناة كاملة، والحفاظ على الشركاء الدائمين مثل الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

وأضاف “ربيع” ، قائلاً: "لولا دعم الرئيس السيسي لنا منذ بداية الحادثة، ما كنا توصلنا لنجاح المفاوضات وتوقيع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: "حرص الرئيس السيسي على إنهاء الأزمة بشكل ودي، والحفاظ على الحق المصري دون الإضرار بعلاقتنا الملاحية الدولية، والدول الشقيقة".

وأوضح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة والعاملين بها نجحوا في إخراج السفينة من أزمة الجنوح سالمة خلال 6 أيام، على الرغم من صعوبة الأمر، معقباً: "نجحنا بإمكانيات مصرية خالصة وبقدراتنا".

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس السيسي كان أكثر الداعمين لأبناء الهيئة، مضيفاً: "تواجدي ليل نهار أيضاً مع العاملين، والاشراف على العمل ومتابعته من أسباب النجاح".

وأشار ربيع إلى أن التحدي الأكبر هو إمكانية التخلص من 422 سفينة عالقة بقناة السويس، خلال 4 أيام فقط، معقباً: "كنا نعمل حوالي 18 ساعة متواصلة في اليوم حتى نتمكن من التخلص من أزمة هذه السفن العالقة التي سببتها السفينة الجانحة".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، ونجاح المفاوضات، معقباً: "تمكنا من إنهاء المفاوضات مع الشركة المالكة لـ "إيفرجيفن" دون اللجوء للتقاضي".

واستطرد: “إدارة الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن تفهمت موقف مصر.. وحافظنا على حقوق مصر أيضاً”.