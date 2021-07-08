فودة لأعضاء لجنة النقل : مفيش مشاكل طول ما الرئيس السيسي موجود

لجنة النقل والمواصلات تزور شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على الطفرة الواسعة في مختلف القطاعات ومعدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «ليس لدينا مشاكل طول ما الرئيس السيسي موجود» ونحتاج الي تطوير .

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه مع الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

وكان الوفد قد وصل إلى مطار شرم الشيخ أمس الاربعاء في زيارة برلمانية تمتد لأربع أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانئ بمحافظة جنوب سيناء.



واستعرض فودة، أبرز الانجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة مشيرًا إلى أن طريق شرم الشيخ الجديد والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليقطع المسافة من القاهرة لمدينة شرم الشيخ في وقت قصير يصل إلى 4 ساعات فقط بمثابة مفخرة حقيقية.

وأشار فودة، إلى أهمية ميناء شرم الشيخ وتطويره لاسيما أنه ميناء سياحي من الطراز الأول لافتا إلى أهمية ميناء الطور والذي سيدخل مرحلة التطوير لاسيما وأنه بالغ الأهمية للمنطقة.

وأهدى محافظ جنوب سيناء لجنة النقل والمواصلات درع المحافظة تكريماً لهم موجهاً الشكر لجميع أعضاء اللجنة لزيارتهم لجنوب سيناء.



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