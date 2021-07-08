رئيس جامعة العريش يتابع تنفيذ مبادرة "سيناء خالية من الأمية"

تابع الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش امتحانات محو الأمية التي تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار (فرع شمال سيناء)، وذلك على ضوء بروتوكول التعاون بين جامعة العريش والهيئة العامة لتعليم الكبار.



وذكر بيان للجامعة الليلة أنه تنفيذًا لمبادرة الجامعة "سيناء خالية من الأمية" التي تعد مساهمة من الجامعة في القضايا القومية المصرية وعلى رأسها قضية الأمية، لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري، فقد اشترطت جامعة العريش على طلاب السنوات النهائية محو أمية عدد من الدارسين لكل خريج أو خريجة للحصول على شهادة التخرج على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بإجراء الامتحانات اللازمة لهم وإثبات محو أميتهم ونجاحهم، وذلك عن طريق فرع الهيئة بالعريش.



وأضاف بيان الجامعة، أنه تيسيرا على الخريجين قامت الجامعة بتوفير مقر لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار داخل الجامعة لاستقبال الأوراق والتسهيل على الطلاب الخريجين في توفير عدد من الأميين لتعليمهم ومحو أميتهم لتتولى الهيئة امتحانهم حتى يحصل الخريجون على شهادات تخرجهم من الجامعة.



ولفت إلى أن الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة تابع اليوم امتحانات أكثر من 200 دارس ودارسة لمحو الأمية والخاص بالطلاب من خريجي وخريجات جامعة العريش، والذي عُقد بمقر المجلس المحلى بالعريش.

