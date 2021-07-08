بعد الحكم على المتحرش بـ زينب غريب .. هؤلاء الفنانات واجهن التحرش

تعرضت عددا من الفنانات إلى التحرش؛ تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة في الآونة الأخيرة، بعضهن فضلن الصمت وبعضهن الآخر قرر الكلام والكشف عن تفاصيل التحرش بهن، وكان آخرهن الفنانة زينب غريب .

زينب غريب

قضت محكمة جنح قصر النيل بحكمها في واقعة التحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف على يد طبيب بيطري بهاتفه المحمول.

وعاقبت المحكمة الطبيب البيطري بتغريمه بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه.

أكدت زينب غريب عن تعرضها للتحرش من خلال دكتور بيطرى فى وقت سابق.

وأضافت غريب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط.

وتابعت قائلا : أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه.

ميس حمدان



ميس حمدان من الفنانات اللاتى أعلن عن تعرضهن للتحرش، وكشفت خلال ندوتها فى موقع "صدى البلد"، أن أحد المدرسين قام بالتحرش بها فى سن صغيرة، لذا رأت أن إعلانها عن هذا الأمر سيساعد فى محاربة تلك الظاهرة، وتمنت أن تنضم إلى إحدى المؤسسات التى تحارب ظاهرة التحرش، خاصة أنها ترى أن 90% من السيدات يتعرضن للتحرش بشكل مستمر.





بشرى



الفنانه بشرى هى الأخرى أكدت أنها تعرضت إلى التحرش خلال فترة شبابها، وهو ما دفعها لتقديم فيلم "678" الذى قامت بإنتاجه والتمثيل فيه لتواجه تلك الظاهرة وتعرضها أمام الأضواء من خلال الفن.





منة شلبى



الفنانة منه شلبي تعرضت للتحرش أيضا، حيث أكدت أن شابا سودانيا حاول تقبيلها بالقوة خلال وجودها بالشارع، وصرخت واستغاثت بالمارة الذين أنقذوها منه، وقالت إن هذا الشاب معروف فى منطقتها باسم "مجنون منة شلبى"، وهو سودانى الجنسية، وكان يتردد على المنزل الذى تعيش به فى محاولة منه للحديث معها، إلا أن أمن العمارة كان يمنعه من الدخول، خصوصًا أنه ليس هناك أى صلة تربط بينهما، واضطرت إلى تحرير محضر بالواقعة وتمسكت بضرورة أن ينال هذا الشاب عقابه ليكون عبرة لمن يفكر فى الإقدام على مثل هذا الفعل.





هالة صدقى



وصرحت هالة صدقي بأنها تعرضت للتحرش، وذلك أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنانة الراحلة سناء جميل.



وقالت إنها وجدت شخصًا يتبعها في الجنازة، وعندما اعتدى عليها ضربته على وجهه أمام الجميع، وأضافت أنها لم تخف من ضربه وسط هذا الحشد الكبير بالجنازة.