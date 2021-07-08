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برلمان

برلمانية توقع اتفاقية تعاون لتنمية الأسرة المصرية مع جامعة الفيوم

الدكتورة عبلة الألفي،عضو
الدكتورة عبلة الألفي،عضو مجلس النواب

وقعت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اتفاقية تعاون تهدف الي تدريب مقدمي المشورة الأسرية للعمل علي تنمية الأسرة المصرية وذلك مع جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور إكرام مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبتسام عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محمود، مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، والدكتورة أميرة هريدي، مدير مشروع مقدمي المشورة بالجمعية.

 

 بنود اتفاق التعاون تهدف إلى توفير فريق كبير من مقدمي المشورة

وأوضحت دكتورة عبلة الألفي أن بنود اتفاق التعاون تهدف إلى توفير فريق كبير من مقدمي المشورة المدربين وذلك من خلال تدريب عدد من طالبات السنوات النهائية بالجامعات بكلية التربية للطفولة المبكرة على تقديم المشورة الأسرية بنظام التدريب المختلط، وتكليفهم بالعمل مع الأسر المحيطة بمحل إقامتهن حسب برنامج مدروس ومتابعة مستمرة ولصيقة، وتقوم الجمعية بالمشاركة مع هيئة التدريس بالكلية بتطوير  المادة العلمية  كما تقوم بتدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس نظريًّا وعمليًّا، والإشراف على الزيارات المنزلية للأسر، والعمل على توفير مقرات مجهزة بالتعاون مع المجتمع المدني بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم لتقديم المشورة الأسرية.

 

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وتضيف دكتورة عبلة الألفي أن هذا العمل الطموح هو أحد أنشطة الجمعية للمساهمة في تحقيق استراتيجية مصر ٢٠٢٥ والمساهمة في بناء الإنسان من أجل تحقيق نهضة هائلة في مصر. 

 

وتابعت الدكتورة صفاء أحمد أن كلية التربية للطفولة المبكرة طبقا لبنود البروتوكول تقوم  بتحديد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية للتدريب والتقييم والمتابعة، واختيار طالبات السنوات النهائية، وتوفير قاعات التدريب اللازمة، والتي تقوم بها جامعة الفيوم لخدمة أهالي محافظة الفيوم، وتنمية الروح الابتكارية والإبداعية والطاقات الهائلة لدى شباب الجامعة، وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاجتماعي المطلوب.

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية طب الأطفال لجنة الشؤون الصحية مجلس النواب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة محافظة الفيوم

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