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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مصر تتشرف برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشكر لـ هيلين ماري رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولكافة الأعضاء والحاضرين.

 

وأضاف عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة".

 

وتابع رئيس الجمهورية أن مصر تتسع للجميع دون أي تمييز أو تفرقة، وفي ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة، معقباً: "تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة، لدول منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر أتى ليؤكد على مدى الاهتمام التي تتولاه مصر بالعمل على الارتقاء والتعاون، وتعزيز التضامن بين دول المنظمة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا المرأة في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية.

الرئيس السيسي الدورة الثامنة مؤتمر وزراء المرأة منظمة التعاون الاسلامي اخبار التوك شو

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