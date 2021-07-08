محافظ الإسكندرية يستجيب لـ توصيات وفد إعلام النواب

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن ملف التراث من أهم الملفات التى تتبناها المحافظة مشيرا إلى وجود ١١٣٥ منشأه تراثية بالإسكندرية عبارة عن ڤلل ومنازل ومدارس ومنشآت وأوضح محافظ الإسكندرية خلال استقباله أمس وفد برلماني من لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتور مؤمن زكريا استشاري مشروع تطوير المتحف اليوناني والدكتور اسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والعقيد هشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات ومحمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، أن المحافظة قامت بجهد كبير لتطوير منطقة أبو مينا الأثرية حيث تم إزالة الحشائش ومهدنا طريق بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٩ متر .

وأضاف أنه تم القيام بإنارة منطقة القبر من خلال تركيب٦٠ من الأعمدة الكهربائية، حفاظا على التراث خاصة وأن المكان مدرج من قبل اليونيسكو، وأشار محافظ الإسكندرية إن الإسكندرية عاصمة الثقافات والحضارات مؤكدا أن شارع النادي الدنيالى أقدم شارع في العالم .

وأشار اللواء محمد الشريف ان لدينا العديد من المشروعات في الإسكندرية ونعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يتابع العمل على مدار الساعة لكى تصبح الإسكندرية مدينه سياحية عالمية من خلال تطوير المنتزه والمعمورة والمشروعات القائمة على أطراف الإسكندرية ونراعى الحفاظ على الآثار والتراث مشيرا الى أن محور التعمير الموازي للطريق الدولي الساحلي سيخفف زحام ٥ ملايين ونصف مواطن وأيضا محور المحمودية حل أزمات مرورية يومية.

وتابع أن المحافظة حددت ٧ شواطئ للمواطنين بسعر ٥ جنيهات للفرد تم تجهيزهم على أعلى المستويات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى مشروع الهوية البصرية الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، مؤكداً أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.

وقال النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلماني وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مجتمع الإسكندرية راقي وأن زيارة دار الأوبرا في أولى أيام زيارة الوفد البرلماني بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة شهد تنظيما رائعا واستقبالا حافلا بهر الجميع سواء أهالي الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى أو الأجانب وأداء الفرق والفنانين متميز ويعملون بأبسط الإمكانيات مؤكدا أن ملف السياحة والآثار يعد على رأس أولويات اللجنة وقد ركزنا في الزيارة على ذلك خاصة وأن الإسكندرانية يعشقون الثقافة والأوبرا والفن والمسرح عموما لأنهم نشأوا وتربوا على ذلك ولديهم إرث يحبون الثقافة والأوبرا.

وأضاف "مصطفى " أن اللجنة زارت المتحف اليوناني ووقفت على العمل الجاري فيه حيث يتم على قدم وساق وتم رصد ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه لتطويره وقد استهدفت اللجنة ذلك وكان ضمن توصياتها، كما زرنا منطقة أبو مينا الأثرية وشددنا على ضرورة إنقاذ المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتم تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفية ودعمنا ذلك للتطوير حيث أن تلك المنطقة ضمن المناطق التابعة لليونسكو وذات طابع أثرى ديني وسياحي.

وأعلن تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الإعلام أن اللجنة تمد يد التعاون مع الأجهزة التنفيذية فيما يخص الملفات الواقعة ضمن اختصاصها وأوضح "عبدالقادر" أن الزيارة الحالية للإسكندرية جاءت للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات وفقا للتوصيات التي أعدتها اللجنة في ٢٠١٨ خلال زيارة اللجنة لمشروعات أبومينا الأثرية والمتحف اليوناني والمعابد اليهودي أيضا مؤكدا أن اللجنة لا تألو جهدا لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والعمل على تطوير الاثار المصرية وان تكون الثقافة على رأس الأولويات بما يساهم في التنوير ومحاربة الأفكار الهدامة .

وتساءل النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشروع الهوية البصرية مطالبا بتعميمه بكل محافظة وشددت النائبة منال سلامه عضو لجنة الإعلام على أن تتواكب المشروعات في إنشائها مع الطابع التراثي وان تلفت الأنظار من خلال الشكل واللون لجذب السياح .

وطالب النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الإسكندرية عقب ثورة يناير شهدت ما شهدته مصر من قبل الجماعات المتشددة فى محاولة لإضعاف اطراف الدولة وضرب التنوير وأوضح "جلال" أن هناك تطور كبير في الملف الثقافي وشدد على عدم ترك المجال الى استمرار العشوائية فى البناء كما حدث في الماضي وإعادة الرونق الجمالي للإسكندرية .

وطالبت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام بالعمل على إعادة السياحة والحفاظ على الرونق الجمالي الجذاب للإسكندرية بحكم انها عروس البحر المتوسط وقامت فيها حضارتين وأشارت النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة الإعلام إلى أن الكافيهات حجبت الرؤية عن البحر ونريد أن نرى البحر والمشاهد الجمالية التي نميز بها الإسكندرية .

وشددت النائبة امل سلامة على ضرورة البدء في إطلاق مشروع الهوية البصرية وتطوير حدائق المنتزه.

وتساءلت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن آليات الحفاظ على مشروع بشاير الخير بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية والوسائط وتسليط الضوء الإعلامي على منطقة أبومينا الأثرية .

وأضافت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب باستكمال مشروع منطقة أبومينا وانشاء مدينة خدمية متكاملة سياحية لخدمة السياح والزائرين ووضعها على خريطة السياحة العالمية وسرعة الانتهاء من توفير محطة كهرباء للمنطقة وان يستفيد المتحف اليوناني من قطعة الأرض الملاصقة له من خلال توفير جراج للسيارات حتى يستوعب سيارات الزائرين وخاصة الوفود القادمة بعد افتتاح المتحف وحتى لا يحدث شلل مرورى بالشارع وأستجاب المحافظ معلنا التنسيق مع وزارة الآثار لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين المحافظة ووزارة الآثار.

وقدمت النائبة رانيا الجزايرلي عضو لجنة الإعلام الشكر لمحافظ الإسكندرية لمجهوداته وتواصله الدائم مع النواب مطالبه بعدم تغيير لون التاكسي السكندري في عملية تطبيق الهوية البصرية مع ضرورة عرض بعض المقتنيات الأثرية الموجودة في المخازن بميادين المحافظة على أن تعمم بعد ذلك في المحافظات.