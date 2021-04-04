مدير عام منظمة اليونسكو تزور القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة

زارت "أودري أزولاي" مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وكان ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها مدير عام منظمة اليونسكو لمصر، تلبية لدعوة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية والذي اُقيم مساء أمس .





زار الوفد شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الاسلامي. أما في منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي سيتم الاعلان عنها قريبا.





أما في منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.





خلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة ، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.





يذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو كانت قد زارت فور وصولها لمصر مساء أول أمس المتحف المصري بالتحرير.



