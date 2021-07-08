عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح بضع حجر أساس محطة الرميلة 4

لتوفير مياه الشرب.. وضع حجر أساس محطة الرميلة 4 في مطروح

محافظ مطروح يضع حجر
محافظ مطروح يضع حجر اساس محطة الرميلة 4

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وكيل تعليم مطروح يترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية

محافظ مطروح يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية..فيديو

تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الثانوية العامة


واللواء مهندس عصام جلال حافظ مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة حجر أساس محطة تحلية مياه البحر (٤) بالرميلة.


وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة تحلية مياه الشرب بالنجيلة ١. ٣٦ مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية مرحلة أولى ٦5 ألف م٣ تتضاعف إلى ١٣٠ ألف م٣، وعلي مساحة ٦٠ ألف م٢ والتي يتم تنفيذ خلال ٢٤ شهرا من خلال إدارة المياه بالقوات المسلحة. والتي من المخطط أن تخدم مدينة مرسي مطروح لكثافة سكنية نحو ٢٠٠ ألف نسمة.


وبذلك تصل طاقة محطات تحلية مياه البحر بالرميلة إلى نحو ١٢٥ ألف م٣بعد الانتهاء من المحطة الجديدة خلال عامين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بمدينة مرسي مطروح.


أشار محافظ مطروح إلى أن محطة تحلية مياه البحر الجديدة.. تؤكد جهود الدولة ومحافظة مطروح في توفير المياه للمواطنين بجميع المناطق من أجل تحقيق حياة كريمة لهم... خاصة مع موسم الصيف السياحي والإقبال الكبير من المصريين والأجانب للاستمتاع بمطروح مع شعور أهالي المحافظة وزائريها بالاستقرار ووجود المياه بعد معاناة نقص المياه لعقود طويلة، بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى على أرض مطروح كمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3، وبمدن مطروح الغربية "النجيلة – براني – السلوم" مع جهود تطوير وزيادة ضخ مياه الشرب إليها من خلال محطات تحلية مياه الشرب الخاصة بها.


ووجه الشكر للقوات المسلحة وإدارة المياه بالهيئة الهندسية على جهودها الكبيرة وتعاونها مع المحافظة في خدمة أبناء مطروح.


كما وجه محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي مطروح بالمشروع القومي الجديد.. ليضاف إلى مطروح المستقبل بكل ما تحمله من مشروعات استثمارية وتنموية جديدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وخدمة أهلها.. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

يذكر أنه تم خلال ال4 سنوات الماضية افتتاح محطة مياة  الرميلة 1و2و3 بمدينة مرسي مطروح للعمل على توفير مياه الشرب خاصة فى موسم الصيف السياحى والذى تستقبل خلالة المحافظة العديد من زوار المحافظة. 

IMG-20210708-WA0003
IMG-20210708-WA0003
IMG-20210708-WA0004
IMG-20210708-WA0004
IMG-20210708-WA0002
IMG-20210708-WA0002
محافظة مطروح اخبار المحافظات شركة مياه الشرب محطة تحلية المياه الرميلة توفير مياه الشرب

موضوعات متعلقة

تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الثانوية العامة

اجراء 5482 أشعة متنوعة خلال شهر بمستشفى مطروح العام

ترشيحاتنا

مد أجل الحكم على طالب متهم بخطف وهتك عرض طفلة لجلسة 4 أغسطس

تدريب 800 شاب.. ننشر تفاصيل اتفاقية القوى العاملة والبابا تواضروس

8001.. رواية جديدة للكاتبة سالي الباز في معرض الكتاب

الثقافة تعلن عن فتح باب الاشتراك في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

بعد إعلان الطوارئ.. قرار عاجل جديد من اليابان بشأن أولمبياد طوكيو

رسميا.. إقامة أولمبياد طوكيو بدون جمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

الإفتاء توضح حكم التسمية بـ ريماس وريتاج وتكشف عن الأسماء المحرمة شرعًا

هذه السورة تمنع الخلافات الزوجية.. اغتنموها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ