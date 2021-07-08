لتوفير مياه الشرب.. وضع حجر أساس محطة الرميلة 4 في مطروح

محافظ مطروح بضع حجر أساس محطة الرميلة 4

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .



واللواء مهندس عصام جلال حافظ مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة حجر أساس محطة تحلية مياه البحر (٤) بالرميلة.



وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة تحلية مياه الشرب بالنجيلة ١. ٣٦ مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية مرحلة أولى ٦5 ألف م٣ تتضاعف إلى ١٣٠ ألف م٣، وعلي مساحة ٦٠ ألف م٢ والتي يتم تنفيذ خلال ٢٤ شهرا من خلال إدارة المياه بالقوات المسلحة. والتي من المخطط أن تخدم مدينة مرسي مطروح لكثافة سكنية نحو ٢٠٠ ألف نسمة.



وبذلك تصل طاقة محطات تحلية مياه البحر بالرميلة إلى نحو ١٢٥ ألف م٣بعد الانتهاء من المحطة الجديدة خلال عامين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بمدينة مرسي مطروح.



أشار محافظ مطروح إلى أن محطة تحلية مياه البحر الجديدة.. تؤكد جهود الدولة ومحافظة مطروح في توفير المياه للمواطنين بجميع المناطق من أجل تحقيق حياة كريمة لهم... خاصة مع موسم الصيف السياحي والإقبال الكبير من المصريين والأجانب للاستمتاع بمطروح مع شعور أهالي المحافظة وزائريها بالاستقرار ووجود المياه بعد معاناة نقص المياه لعقود طويلة، بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى على أرض مطروح كمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3، وبمدن مطروح الغربية "النجيلة – براني – السلوم" مع جهود تطوير وزيادة ضخ مياه الشرب إليها من خلال محطات تحلية مياه الشرب الخاصة بها.



ووجه الشكر للقوات المسلحة وإدارة المياه بالهيئة الهندسية على جهودها الكبيرة وتعاونها مع المحافظة في خدمة أبناء مطروح.



كما وجه محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي مطروح بالمشروع القومي الجديد.. ليضاف إلى مطروح المستقبل بكل ما تحمله من مشروعات استثمارية وتنموية جديدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وخدمة أهلها.. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أنه تم خلال ال4 سنوات الماضية افتتاح محطة مياة الرميلة 1و2و3 بمدينة مرسي مطروح للعمل على توفير مياه الشرب خاصة فى موسم الصيف السياحى والذى تستقبل خلالة المحافظة العديد من زوار المحافظة.

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