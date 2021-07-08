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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على طريق إسكندرية الساحلي

إصابة 5 من أسرة واحدة خلال انقلاب سيارة في مطروح

انقلاب سيارة وإصابة
انقلاب سيارة وإصابة 5


أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وكيل تعليم مطروح يترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية

محافظ مطروح يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية..فيديو


تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالعلمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى العلمين. 5 مصابين وهم :

- تامر م. م ٥٠سنه الإسكندرية يعاني اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس جرح قطعي باليد كدمات وسحجات بالجسم


- غادة ف. م ٤٧سنة الإسكندرية
اشتباه ما بعد الارتجاج كدمة شديده بالوجه كدمات وسحجات بالجسم


- شهد ت. م سنه الإسكندرية
تعاني اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروه الرأس جرح قطعي بالجبهة
اشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات بالجسم


- أدهم ت. م ١٠ سنوات الإسكندرية
كدمات وسحجات بالجسم


- ميرام ت. م ١٩سنه الإسكندرية
اشتباه م بعد الارتجاج اشتباه كسر بالذراع الأيمن كدمات وسحجات بالجسم

مطروح حوادث مطروح اخبار الحوادث العلمين اخبار المحافظات اليوم

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