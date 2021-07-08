صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لتنمية العمل التطوعي

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان ،معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار " سفراء التطوع .. أنت أقوى من المخدرات " حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة تعاطي المخدرات وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي و كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.



يهدف المعسكر والذى يستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 200 شاب من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 .



وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن المعسكر يهدف أيضا إلى زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية من قبل الصندوق، ويشارك الطلاب ووحدات متطوعي الصندوق فى تنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023، كما يتم تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الطلاب مع أقرانهم من الشباب لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه الى الخط الساخن لتلقى العلاج بالمجان وفى سرية تامة.



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم تدريب القيادات الطلابية على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الادمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، كما يتم اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية جديدة ويتم تأهيل هؤلاء الطلاب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالية وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق .



كما يتم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعى وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 .



وأشار "عثمان" الى أن المعسكر يهدف أيضا الى إعداد الشباب من حيث الخطط والبرامج ووضع حلول للمشكلات وكيفية العمل المجتمعي ببرامج التوعية المختلفة عن أضرار تعاطى المخدرات، كما أن هذا المعسكر يعد بداية لإعداد سلسلة من المعسكرات التدريبية لاستهداف 1000 قيادة شبابية جديدة لينضموا ضمن المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم حاليا نحو 31 ألف متطوع‪.