8001.. رواية جديدة للكاتبة سالي الباز في معرض الكتاب

صدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ رواية "8001 " عن مجموعة النيل العربية للكاتبه سالى الباز.



"8001" هو ثالث كتاب بعد "سالى و الكعب العالى" و "نساء ضد الاكتئاب" و لكنها أول روايه.



أحداث الرواية واقعية من أبطال حقيقين استغرقت الكاتبة 5 سنوات لكتابتها لما فيها من مشاعر ولحظات صعبة روتها الكاتبة لتجسد معاناه المرأة من الاختيار الخاطئ للزوج والمشاكل والطلاق وما بعد الطلاق وأطفال الطلاق وثغرات القانون ونظرة المجتمع السلبيه للمرأة المطلقة، وكيفيه تحدي المرأة لكل تلك العقبات ووقوفها مرة أخري شامخه رغم الانكسار.

من مقدمه الكتاب:



اننا لا نخسر شيئا لم نمتلكه.. هكذا هى الحياة تسير كالسفينه و نحن على متنها...يوم مشمس جميل تارة نستمتع به و تتوهج أعيينا من الفرح و السعادة....و تهب الرياح تارة أخري لتتأرجح و تهتز و يهتز كل ما بداخلنا....ينزل ركاب و يأتى آخرون و يبقي البحر و تسير السفينه شئنا المسير أم أبينا.