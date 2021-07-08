نصف ساعة.. الأهلي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول أمام المقاولون

انتهت النصف ساعة الأولى من مباراة المقاولون العرب والأهلي بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وانحصر اللعب فى وسط ملعب الفريقين دون أدني خطورة حتى الدقيقة 13 ، عند تنفيذ ركنية للمقاولون يتصدى لها الشناوي وتصل عند رزق لاعب المقاولون يسددها من مسافة بعيدة تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 26 مرر الشحات بينية لطاهر محمد يستلمها ويسددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة على يسار حسن شاهين حارس المقاولون ويتصدى لها بثبات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ14 برصيد 29 نقطة .