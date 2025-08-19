مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس رغم مرور 24 ساعة

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي وأمين القاهرة الجديدة أن ما كشفته المصادر المصرية بشأن موافقة حركة حماس على المقترح الذي تقدمت به مصر وقطر يمثل بارقة أمل حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة وفتح الطريق نحو تسوية شاملة تنهي الحرب المستمرة يؤكد دور مصر الريادي نحو القضية الفلسطينية.

وأوضح همام - في تصريحات له - أن المقترح، الذي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان القطاع، يعكس حجم الجهد الدؤوب الذي تبذله الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المدنيين وفتح المجال أمام الحل السياسي.