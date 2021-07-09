أهالى قريت ميت سهيل بمنيا القمح يطالبون بتطهير الرشاح حفاظا على صحتهم من خطر الأمراض

يشكو أهالي قرية ميت سهيل هي إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية ، من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة والمتمثلة في الرشاح المتواجد داخل الكتله السكانية.



ويقول المواطن عمرو الجزار فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد: إن الرشاح تحول إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الرشاح ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسبق أن توفى أحد الأطفال بها وسط صمت كامل من المسئولين .



وأضاف: " الرشاح يقع في وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش في ظروف بيئية صحية.

وأكمل أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الرشاح ، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالي، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبي الرشاح ، مما يتسبب في زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

وناشد المسئولون بسرعة التدخل وادراج الرشاح في خطة التغطية بالمحافظة، وتطهيره بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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